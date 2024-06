Kaiju No. 8 | Sucesso absoluto: mangá ultrapassa 14 milhões de cópias em circulação

O Vício |Do R7

O mangá Kaiju No. 8 alcançou um marco impressionante ao ultrapassar a marca de 14 milhões de cópias em circulação. A obra tem conquistado cada vez mais fãs ao redor do mundo com sua história envolvente e personagens cativantes.

