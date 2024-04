Kingdom: O mangá mais vendido em fevereiro

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Kingdom foi o mangá mais vendido em fevereiro, conquistando o topo das paradas com sua emocionante história e personagens cativantes. Com uma arte incrível e uma narrativa envolvente, a obra continua a encantar os fãs ao redor do mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Kingdom foi o mangá mais vendido em fevereiro

• Os Cavaleiros do Zodíaco: Next Dimension | Volume 15 ganha data de lançamento

• JoJo’s Bizarre Adventure estreia dublado na Pluto TV

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.