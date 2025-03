Kirbyvision | Documentário sobre Jack Kirby está em desenvolvimento Um artista que ainda é tão subestimado O post Kirbyvision | Documentário sobre Jack Kirby está em desenvolvimento apareceu primeiro... O Vício|Do R7 05/03/2025 - 15h47 (Atualizado em 05/03/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kirbyvision, um documentário definitivo sobre o lendário artista e criador de histórias em quadrinhos Jack Kirby, está em desenvolvimento com o aclamado cineasta Ricki Stern (Joan Rivers: A Piece of Work, UFOs: Investigating the Unknown) definido para dirigir, de acordo com a Variety.

Para saber mais sobre este projeto fascinante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Marvel:

Vingadores | Joe Russo diz que Robert Downey Jr. está ajudando a criar sua versão do Doutor Destino

Nada de Vingadores? Chris Pratt revela seu cronograma de filmagens para 2025

Demolidor: Renascido confirma ator do Muso no MCU