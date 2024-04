Lady Nagant, a vilã de My Hero Academia, ganha nova arte incrível

Alto contraste

Lady Nagant My Hero Academia Lady Nagant My Hero Academia (O Vício - Animes)

Lady Nagant, a temida vilã de My Hero Academia, acaba de ganhar uma nova arte especial que está deixando os fãs ainda mais ansiosos pelos próximos capítulos do mangá. A imagem revela detalhes impressionantes da personagem, destacando sua aparência intimidadora e sua habilidade única. Não perca a oportunidade de conferir essa incrível arte e descobrir mais sobre a história de Lady Nagant e seu papel na trama de My Hero Academia. Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício: saiba mais.

