Lazarus, de Shinichirō Watanabe, ganha data de estreia no Brasil

Lazarus do Adult Swim

Em comunicado oficial, tivemos a confirmação que Lazarus, novo anime do lendário diretor e roteirista Shinichirō Watanabe (Cowboy Bebop), chegará ao Brasil em 6 de abril, com exibição semanal tanto na Max quanto no canal Adult Swim.

