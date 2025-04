Lazarus, do criador de Cowboy Bebop, revela temas de abertura e encerramento Anime já estreou no streaming Max O post Lazarus, do criador de Cowboy Bebop, revela temas de abertura e encerramento apareceu primeiro... O Vício|Do R7 07/04/2025 - 17h08 (Atualizado em 07/04/2025 - 17h08 ) twitter

Temas de Lazarus

Após estrear oficialmente no catálogo do streaming Max, a série em anime Lazarus, do diretor Shinichirō Watanabe (Cowboy Bebop), teve seus temas de abertura e encerramento disponibilizados pelo estúdio MAPPA.

Para saber mais sobre essa nova série e seus detalhes intrigantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

