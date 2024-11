Look Back | Filme chega ao Prime Video com dublagem Look Back | Filme chega ao Prime Video com dublagem O Vício|Do R7 07/11/2024 - 18h30 (Atualizado em 07/11/2024 - 18h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Look Back Anime

Nesta quinta (7), o filme em anime Look Back, baseado no mangá de Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man), chegou ao catálogo do Prime Video com legendas e dublagem em português.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Classroom of the Elite Year 2 | Light novel será finalizada ainda em novembro

BEASTARS | Última temporada ganha trailer oficial

Attack on Titan: THE LAST ATTACK revela trailer focado em Mikasa