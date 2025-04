Mais do que uma trend: Conheça a história do Studio Ghibli Conheça mais sobre a história do estúdio que virou trend nas redes sociais! O post Mais do que uma trend: Conheça a história do Studio... O Vício|Do R7 05/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 05/04/2025 - 23h45 ) twitter

How do You Live?

A não ser que você viva em uma caverna, provavelmente já sabe que uma nova atualização do ChatGPT criou uma trend que dominou completamente as redes sociais nos últimos dias: as famigeradas "artes no estilo Ghibli".

Para saber mais sobre a fascinante trajetória do Studio Ghibli, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

