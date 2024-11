Mangá de One Piece pode entrar hiato até dezembro Mangá de One Piece pode entrar hiato até dezembro O Vício|Do R7 11/11/2024 - 09h11 (Atualizado em 11/11/2024 - 09h11 ) twitter

One Piece

Ainda não sabemos muitos detalhes do motivo, mas depois do capítulo #1131 de One Piece entrar no Manga Plus, temos uma atualização do site oficial, anunciando que o próximo capítulo só chegará em 1 de dezembro de 2024:

