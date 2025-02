Marvel anuncia série limitada do Surfista Prateado Chegando em junho aos EUA O post Marvel anuncia série limitada do Surfista Prateado apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 21/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 21/02/2025 - 19h46 ) twitter

Série do Surfista Prateado

Em colaboração com ComicBook, a Marvel confirma que está desenvolvendo uma série limitada do Surfista Prateado, intitulada Death of the Silver Surfer (A Morte do Surfista Prateado).

Para mais detalhes sobre essa nova série e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Livros e HQs.

