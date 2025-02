Marvel apresentará nova formação dos Mestres do Terror nos quadrinhos A equipe de vilões já contou com várias formações ao longo dos anos O post Marvel apresentará nova formação dos Mestres do Terror nos... O Vício|Do R7 19/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 19/01/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mestres do Terror Marvel Comics

Com a Marvel inaugurando o arco One World Under Doom, em que o Doutor Destino se declara o novo Imperador do Mundo, editora revela prévia de nova formação dos Mestres do Terror para os quadrinhos.

Para mais detalhes sobre essa nova fase dos Mestres do Terror, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Marvel:

Capitão América 4 | Sam Wilson e novo Falcão surgem em imagem inédita

Capitão América 4 ganha pôster exclusivo para 4DX

Kraven, O Caçador assume Top-1 da Apple TV na estreia digital