Marvel revela capas de Motoqueiro Fantasma vs. Galactus História faz parte de uma série de one-shots de J. Michael Straczynski O post Marvel revela capas de Motoqueiro Fantasma vs. Galactus... O Vício|Do R7 19/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marvel anuncia Motoqueiro Fantasma vs. Galactus

No meio do ano, Motoqueiro Fantasma e Galactus vão revelar o que acontece quando a força imparável encontra um objeto inamovível. A Marvel Comics está preparando um crossover explosivo entre os dois personagens. Confira a capas de Ghost Rider Vs. Galactus:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Marvel:

Jonathan Majors escreveu carta para Kevin Feige após demissão da Marvel Studios

Quarteto Fantástico | HQ principal da equipe será reiniciada pela Marvel

Gwyneth Paltrow está incerta sobre retorno ao MCU como Pepper Potts