Marvel revela Mercúrio e Feiticeira Escarlate do novo Universo Ultimate

Mercúrio e Feiticeira Escarlate estão entrando para a festa do novo Universo Ultimate, e a Marvel Comics já revelou os novos visuais deles. A dupla será destaque em Ultimates #14. Veja a capa:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades do universo Marvel!

