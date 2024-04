McDonald’s revela novo curta da colaboração com estúdio de Naruto

McDonald’s revela novo curta da colaboração com estúdio de Naruto. O McDonald's revelou um novo curta-metragem da colaboração com o Studio Pierrot, conhecido por seu trabalho em animes como Naruto. A parceria resultou em uma animação que promove a marca e traz elementos característicos do universo de Naruto. A novidade tem chamado a atenção dos fãs da franquia e de quem aprecia a cultura pop japonesa.

