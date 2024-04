 Medalist | Anime ganha primeiro trailer e previsão de estreia

Alto contraste

O anime "Medalist" acaba de ganhar seu primeiro trailer e previsão de estreia. Com uma história envolvente e personagens cativantes, a expectativa dos fãs só aumenta com as imagens divulgadas. A animação promete conquistar o público com sua qualidade visual e narrativa emocionante. Acompanhe as novidades e prepare-se para mergulhar nessa incrível aventura!

