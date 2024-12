Medalist | Novo trailer apresenta tema de abertura Anime de patinação artística será lançado pelo Disney+ O post Medalist | Novo trailer apresenta tema de abertura apareceu primeiro... O Vício|Do R7 06/12/2024 - 11h50 (Atualizado em 06/12/2024 - 11h50 ) twitter

O canal oficial do anime de patinação artística Medalist no YouTube divulgou um novo trailer, apresentando o tema de abertura "Bow and Arrow", interpretado por Kenshi Yonezu.

Para mais detalhes e para assistir ao trailer completo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

