Mobile Suit Gundam e Call of Duty se unem em nova colaboração

A colaboração entre Mobile Suit Gundam e Call of Duty ganha novos detalhes, prometendo empolgar os fãs de ambas as franquias. A parceria promete trazer elementos icônicos de Gundam para o universo de Call of Duty, proporcionando uma experiência única para os jogadores.

