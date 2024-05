O Vício |Do R7

Mushoku Tensei revela imagens exclusivas do novo arco Mushoku Tensei divulga imagens de início do novo arco, trazendo aos fãs uma prévia do que está por vir. Com cenários deslumbrantes...

Alto contraste

A+

A-

Mushoku Tensei divulga imagens de início do novo arco, trazendo aos fãs uma prévia do que está por vir. Com cenários deslumbrantes e personagens cativantes, a expectativa para os próximos episódios só aumenta.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Mushoku Tensei divulga imagens de início do novo arco

• Demon Slayer | 10 fatos sobre Nezuko Kamado

• Boruto: Two Blue Vortex revela capa do Capítulo 10



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.