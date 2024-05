My Hero Academia | 7ª temporada estreia na Crunchyroll My Hero Academia está de volta com sua 7ª temporada na Crunchyroll, trazendo novas aventuras e desafios para os heróis em treinamento...

My Hero Academia está de volta com sua 7ª temporada na Crunchyroll, trazendo novas aventuras e desafios para os heróis em treinamento da U.A. High School. Nesta temporada, os fãs podem esperar por muita ação, reviravoltas emocionantes e o desenvolvimento dos personagens favoritos. Prepare-se para mergulhar no mundo dos heróis e vilões com episódios cheios de emoção e adrenalina.

