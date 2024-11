My Hero Academia: Agora é a Sua Vez | Lançamento em mídia física vai incluir novo curta-metragem My Hero Academia: Agora é a Sua Vez | Lançamento em mídia física vai incluir novo curta-metragem O Vício|Do R7 28/11/2024 - 13h49 (Atualizado em 28/11/2024 - 13h49 ) twitter

My Hero Academia: Agora é a Sua Vez

O lançamento em DVD e Blu-ray de My Hero Academia: Agora é a Sua Vez está marcado para o dia 19 de fevereiro de 2025, internacionalmente. A edição de luxo, intitulada "Plus Ultra Edition", incluirá um curta-metragem de animação chamado "A Piece of Cake".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes!

