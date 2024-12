My Hero Academia | Bakugo é eleito o melhor herói em enquete global My Hero Academia | Bakugo é eleito o melhor herói em enquete global O Vício|Do R7 03/12/2024 - 12h10 (Atualizado em 03/12/2024 - 12h10 ) twitter

My Hero Academia - Bakugo

Katsuki Bakugo foi eleito o melhor herói de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) na votação especial Plus Ultra Stage.

