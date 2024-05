My Hero Academia | Confira o tema de abertura da 7ª temporada! My Hero Academia acaba de lançar o tema de abertura da 7ª temporada nas plataformas digitais. Com isso, os fãs da série já podem...

Alto contraste

A+

A-

My Hero Academia acaba de lançar o tema de abertura da 7ª temporada nas plataformas digitais. Com isso, os fãs da série já podem conferir a nova música que embalará as aventuras dos heróis e vilões mais queridos do anime.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• My Hero Academia | Tema de abertura da 7ª temporada é lançado nas plataformas digitais

• Mission: Yozakura Family estreia no Star+

• One Piece | Episódio 1.103 destaca retorno de Garp



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.