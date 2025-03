My Hero academia | Descubra o significado dos nomes dos heróis e vilões My Hero Academia, de Kohei Horikoshi, foi um dos maiores mangás shounens da última geração, junto com Demon Slayer e Jujutsu Kaisen...

O Vício|Do R7 24/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 24/03/2025 - 21h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share