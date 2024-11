My Hero Academia divulga imagens de novo curta-metragem My Hero Academia divulga imagens de novo curta-metragem O Vício|Do R7 29/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 29/11/2024 - 12h10 ) twitter

My Hero Academia Curta Metragem

O perfil oficial de My Hero Academia: Agora é a Sua Vez no X (ex-Twitter) divulgou imagens do novo curta-metragem que será lançado no Blu-ray e DVD do filme.

