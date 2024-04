My Hero Academia e X-Men '97: Duelo de Engajamento nas Redes My Hero Academia supera engajamento de X-Men ’97 e Invencível nas redes, mostrando a força e popularidade da série japonesa em meio...

Alto contraste

A+

A-

My Hero Academia supera engajamento de X-Men ’97 e Invencível nas redes, mostrando a força e popularidade da série japonesa em meio a outras produções do gênero. Com uma base de fãs fiel e engajada, a obra continua conquistando espaço e se destacando no cenário dos animes e mangás.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• My Hero Academia supera engajamento de X-Men ’97 e Invencível nas redes

• O Menino e a Garça alcança marca histórica em bilheteria

• Criador de Tokyo Revengers diz que já foi rejeitado pela Shonen Jump



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.