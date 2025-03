My Hero Academia | Exposição de arte ganha trailer Evento será realizado no Japão a partir de 21 de junho O post My Hero Academia | Exposição de arte ganha trailer apareceu primeiro... O Vício|Do R7 17/03/2025 - 12h49 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h49 ) twitter

O canal oficial da Shonen Jump no YouTube divulgou o trailer da exposição de arte de My Hero Academia (Boku no Hero Academia).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

