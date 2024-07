My Hero Academia: Heróis e vilões se encontram em nova arte promocional My Hero Academia reúne heróis e vilões em uma emocionante nova arte promocional que promete agitar os fãs da série. Nela, podemos... O Vício|Do R7 18/07/2024 - 19h54 (Atualizado em 18/07/2024 - 19h54 ) ‌



My Hero Academia

My Hero Academia reúne heróis e vilões em uma emocionante nova arte promocional que promete agitar os fãs da série. Nela, podemos ver os personagens icônicos do anime em poses marcantes, prontos para mais uma batalha épica. A imagem revela um pouco do que podemos esperar dos próximos acontecimentos na trama, deixando os fãs ansiosos por mais novidades.

