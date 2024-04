My Hero Academia: Memories | Dublagem do recap estreia na Crunchyroll My Hero Academia: Memories, a nova dublagem do recap, acaba de estrear na Crunchyroll. O anime continua conquistando fãs ao redor...

My Hero Academia: Memories, a nova dublagem do recap, acaba de estrear na Crunchyroll. O anime continua conquistando fãs ao redor do mundo com suas emocionantes histórias e personagens cativantes.

