My Hero Academia Memories | Recap do primeiro episódio ganha imagens

O primeiro episódio do recap de My Hero Academia está prestes a ser lançado e já temos imagens incríveis para te deixar ainda mais ansioso! Neste episódio especial, os fãs poderão reviver os momentos mais marcantes da série e se preparar para as próximas emoções que virão. Além disso, a qualidade das animações promete surpreender a todos os espectadores. Prepare-se para mergulhar novamente no universo de heróis e vilões de My Hero Academia!

