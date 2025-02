My Hero Academia | Nova arte revela visual de Monoma após salto temporal Ilustrada por artista do spin-off My Hero Academia: Team-Up Missions O post My Hero Academia | Nova arte revela visual de Monoma após... O Vício|Do R7 06/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma nova ilustração oficial de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) revelou o visual de Neito Monoma após o salto temporal de 8 anos, apresentado no epílogo do mangá.

Para mais detalhes e para não perder nenhuma novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Golden Kamuy | Série em live-action estreia na Netflix

Rent-a-Girlfriend | 4ª temporada ganha visual de Chizuru Mizuhara

Blue Lock | Exposição ganha pôster oficial