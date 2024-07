My Hero Academia: Novidades no mundo dos mangás My Hero Academia: You’re Next ganhará lançamento especial em mangá. O mundo dos mangás está agitado com a notícia de que a obra "...

My Hero Academia: You’re Next ganhará lançamento especial em mangá. O mundo dos mangás está agitado com a notícia de que a obra "You’re Next" de My Hero Academia terá um lançamento especial. Com isso, os fãs da série podem esperar por novidades emocionantes e reviravoltas surpreendentes.

