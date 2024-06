My Hero Academia: Novidades sobre a 7ª temporada

O Vício |Do R7

My Hero Academia

A segunda parte da 7ª temporada de My Hero Academia tem data confirmada para retornar com muitas novidades e emoções para os fãs. O anime promete continuar com sua trama envolvente e personagens cativantes, mantendo os espectadores ansiosos para descobrir o que o futuro reserva para os heróis e vilões.

