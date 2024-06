My Hero Academia: Novidades sobre o final da série! My Hero Academia será concluído com um “longo epílogo”, confirma criador. O criador da famosa série de mangá e anime, Kohei Horikoshi...

My Hero Academia será concluído com um “longo epílogo”, confirma criador. O criador da famosa série de mangá e anime, Kohei Horikoshi, revelou recentemente que o final de My Hero Academia contará com um epílogo extenso. Essa notícia pegou os fãs de surpresa e gerou muita especulação sobre o desfecho dos personagens e da trama. Com isso, a expectativa para os próximos capítulos só aumenta entre os admiradores da obra.

