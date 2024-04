My Hero Academia | O visual de Mirko na 7ª temporada está gerando polêmica

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

O visual de Mirko, uma das personagens mais queridas pelos fãs de My Hero Academia, está sendo alvo de críticas na 7ª temporada do anime. A heroína, conhecida por sua força e coragem, teve sua aparência alterada, o que tem dividido opiniões entre os espectadores. Enquanto alguns acham que as mudanças deixaram a personagem mais realista e poderosa, outros acreditam que o novo visual descaracterizou a Mirko que eles conheciam e amavam.

Quer saber mais sobre as críticas ao visual de Mirko na 7ª temporada de My Hero Academia? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício.

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• My Hero Academia | Visual de Mirko na 7ª temporada é alvo de críticas

• Studio Ghibli produz curta animado para o Ghibli Park

• Ninja Kamui | Assista prévia do episódio 2

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.