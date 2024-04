My Hero Academia | Recapitulação com foco em Shigaraki A série de My Hero Academia está ganhando uma recapitulação especial com foco em Shigaraki. Nesta prévia, os fãs podem esperar mergulhar...

A série de My Hero Academia está ganhando uma recapitulação especial com foco em Shigaraki. Nesta prévia, os fãs podem esperar mergulhar mais fundo na história e nos desafios enfrentados pelo vilão. Além disso, a narrativa promete trazer novos insights sobre o passado e as motivações de Shigaraki. Com certeza, esse episódio será imperdível para os amantes de animes e mangás.

