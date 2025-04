My Hero Academia revela a capa de fanbook da série Livro será lançado no Japão em 2 de maio e incluirá novo one-shot O post My Hero Academia revela a capa de fanbook da série apareceu... O Vício|Do R7 09/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A editora Shueisha revelou a capa do fanbook final de My Hero Academia (Boku no Hero Academia), que será lançado no Japão em 2 de maio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Meu Casamento Feliz | Anime tem sequência anunciada

Gundam GQuuuuuuX estreia com dublagem no Prime Video

Devil May Cry registra ótima audiência em lançamento na Netflix