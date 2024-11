My Hero Academia revela brindes do volume final My Hero Academia revela brindes do volume final O Vício|Do R7 30/11/2024 - 13h08 (Atualizado em 30/11/2024 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

My Hero Academia Volume Final

O perfil oficial de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) no X (ex-Twitter) divulgou os cards que virão como brindes junto com o 42º e último volume do mangá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes!

Leia Mais em O Vício - Animes:

DAN DA DAN ganha prévia do Episódio 10

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online divulga novo tema de encerramento

Space Battleship Yamato | Exibição de 50º aniversário produzida por Hideaki Anno ganha trailer