My Hero Academia revela novo visual de Mirko em capítulo bônus Mostrando a personagem após o salto temporal de oito anos

O capítulo bônus de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) lançado no volume final trouxe o visual de Mirko após o salto temporal de oito anos.

