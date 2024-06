O Vício |Do R7

My Hero Academia | Revelação bombástica: Mangá será finalizado em 5 capítulos O renomado mangá My Hero Academia está prestes a ter um desfecho surpreendente, com a notícia de que será finalizado em apenas 5...

O renomado mangá My Hero Academia está prestes a ter um desfecho surpreendente, com a notícia de que será finalizado em apenas 5 capítulos. Essa revelação pegou os fãs de surpresa e gerou grande comoção nas redes sociais. A obra, que conquistou milhares de leitores ao redor do mundo, promete um desfecho emocionante e cheio de reviravoltas.

