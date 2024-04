My Hero Academia: Revelação surpreendente sobre All For One

Um novo capítulo de My Hero Academia trouxe uma revelação surpreendente sobre All For One, confirmando uma teoria muito aguardada pelos fãs da série. A imagem divulgada mostra um momento crucial que promete impactar o rumo da história. Acompanhe as novidades e prepare-se para mais emoções nesta aclamada saga!

