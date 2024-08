My Hero Academia: Sucesso nas Telonas e Novidades Imperdíveis! TOHO celebra a bilheteira de "My Hero Academia: You’re Next" e revela o tema de abertura do filme. A animação continua a conquistar... O Vício|Do R7 13/08/2024 - 09h56 (Atualizado em 13/08/2024 - 09h56 ) ‌



TOHO celebra a bilheteira de "My Hero Academia: You’re Next" e revela o tema de abertura do filme. A animação continua a conquistar fãs ao redor do mundo, e as novidades não param de chegar!

