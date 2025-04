My Hero Academia | Última temporada ganha novo visual Arte promocional destaca memórias da Classe 1-A O post My Hero Academia | Última temporada ganha novo visual apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 07/04/2025 - 09h46 (Atualizado em 07/04/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O perfil oficial de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) no X (ex-Twitter) divulgou um novo visual da 8ª e última temporada do anime.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Animes:

Dragon Ball Super | Mangá ultrapassa 12 milhões de cópias

One Piece | Retorno do anime é celebrado com incrível arte promocional

Dragon Ball Super adaptou uma das últimas histórias de Akira Toriyama