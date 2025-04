My Hero Academia: Vigilantes divulga imagens e sinopse do Episódio 2 Novo episódio estreia na Crunchyroll nesta segunda (14) com legendas e dublagem em português O post My Hero Academia: Vigilantes divulga... O Vício|Do R7 11/04/2025 - 10h27 (Atualizado em 11/04/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O site oficial de My Hero Academia: Vigilantes (Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals) divulgou as imagens promocionais e a sinopse do Episódio 2, intitulado "Decolar".

Não perca os detalhes emocionantes do novo episódio! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

One Piece | Guia completo dos Yonkou, conheça todos os Imperadores e seus poderes

SPY x FAMILY | Loid é destaque em nova arte promocional da 3ª temporada

Demon Slayer inicia contagem regressiva para filme do Castelo Infinito