My Hero Academia: You’re Next Rumo ao Sucesso Estrondoso no Japão Após 3 dias, "My Hero Academia: You’re Next" se aproxima de 1 bilhão de ienes no Japão, consolidando ainda mais o sucesso da franquia...

O Vício|Do R7 05/08/2024 - 13h56 (Atualizado em 05/08/2024 - 13h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌