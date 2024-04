My Hero Ultra Rumble | Novidades da quarta temporada

My Hero Ultra Rumble está de volta com novidades empolgantes para a quarta temporada. O jogo promete trazer ainda mais ação e emoção para os fãs da série. Além disso, a nova temporada promete surpreender com reviravoltas inesperadas e desafios emocionantes. Prepare-se para mergulhar nessa aventura eletrizante!

