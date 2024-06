O Vício |Do R7

Naruto: Novidades na Netflix em julho Naruto está com tudo na Netflix! A plataforma de streaming anunciou que mais três filmes do anime serão adicionados ao catálogo...

Naruto está com tudo na Netflix! A plataforma de streaming anunciou que mais três filmes do anime serão adicionados ao catálogo no próximo mês. Uma ótima notícia para os fãs que não se cansam das aventuras de Naruto e seus amigos.

