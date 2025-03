Naruto | Tudo sobre o Byakugan O Byakugan é a famosa kekkei genkai do clã Hyuuga e um dos três grandes doujutsu no mundo de Naruto O post Naruto | Tudo sobre o Byakugan... O Vício|Do R7 20/03/2025 - 09h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 09h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Byakugan é a famosa kekkei genkai do clã Hyuuga e um dos três grandes doujutsu no mundo de Naruto. Como os Hyuugas desempenham um papel secundário na história, o Byakugan não foi tão explorado como o Sharingan. Mas ele ainda possui habilidades muito úteis em uma batalha.

Para saber mais sobre as incríveis habilidades do Byakugan e sua origem, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes.

Leia Mais em O Vício - Animes:

Digimon Beatbreak, novo anime da franquia, chegará em outubro de 2025

Digimon ganha vídeo especial para comemorar 25 anos da franquia

Novo anime Digimon Adventure Beyond está disponível no Youtube