O Vício |Do R7

Netflix divulga trailer final do filme "Os Imaginários" A Netflix acaba de divulgar o trailer final do filme "Os Imaginários", trazendo cenas emocionantes e cheias de aventura. Com uma...

Alto contraste

A+

A-

A Netflix acaba de divulgar o trailer final do filme "Os Imaginários", trazendo cenas emocionantes e cheias de aventura. Com uma narrativa envolvente, o longa promete conquistar o público com sua história cativante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• The Seven Deadly Sins: Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse | Parte 2 estreia na Netflix

• Kaiju No. 8 divulga teaser do final de temporada

• Wind Breaker | 2ª temporada é anunciada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.