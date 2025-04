Netflix revela primeiras imagens da 2ª temporada de Devil May Cry em clipe do Evanescence Primeira temporada já está disponível na Netflix O post Netflix revela primeiras imagens da 2ª temporada de Devil May Cry em clipe... O Vício|Do R7 17/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h27 ) twitter

A Netflix divulgou as primeiras imagens da segunda temporada de Devil May Cry de forma inesperada. A prévia surgiu no novo videoclipe da banda Evanescence, que compõe a trilha sonora da série animada produzida por Adi Shankar.

