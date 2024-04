Netflix revela trailer do anime Time Patrol Bon A Netflix divulgou recentemente o trailer do aguardado anime Time Patrol Bon. A produção promete conquistar os fãs do gênero com...

Alto contraste

A+

A-

A Netflix divulgou recentemente o trailer do aguardado anime Time Patrol Bon. A produção promete conquistar os fãs do gênero com sua trama envolvente e personagens cativantes. Com uma animação de alta qualidade, o anime promete ser um sucesso entre os amantes de animes e mangás.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Time Patrol Bon | Netflix divulga trailer do anime

• Demon Slayer | Tudo sobre Kokushibo, a Lua Superior Um

• Detective Conan | 27º filme registra a maior estreia da franquia no Japão



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.